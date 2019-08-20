Pakistan'dan açıklama yapıldı: 6 Hintli asker öldürüldü
Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Asif Ghafoor, ateşkes ihlali nedeniyle Keşmir’de kontrol hattında çatışma çıktığını ve olayda 6 Hintli askerin öldürüldüğünü belirtti.
Pakistan ile Hindistan arasında tırmanan gerilim çatışmaya dönüştü.
GHAFOOR'DAN AÇIKLAMA!
Pakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan ordusunun Hindistan’ın ateşkes ihlallerinin ‘uygun bir şekilde’ yanıtlandığını duyurdu.
6 HİNTLİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ
Ghafoor’a göre Keşmir kontrol hattında, bir subay da dâhil olmak üzere, 6 Hintli asker öldürüldü ve iki sığınak imha edildi. Hindistan ise iddialara henüz cevap vermedi.
Etiketler : Keşmir
HABERE YORUM KAT