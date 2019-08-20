Pakistan'dan açıklama yapıldı: 6 Hintli asker öldürüldü

Pakistan ile Hindistan arasında tırmanan gerilim çatışmaya dönüştü.

GHAFOOR'DAN AÇIKLAMA!

Pakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan ordusunun Hindistan’ın ateşkes ihlallerinin ‘uygun bir şekilde’ yanıtlandığını duyurdu.

6 HİNTLİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Ghafoor’a göre Keşmir kontrol hattında, bir subay da dâhil olmak üzere, 6 Hintli asker öldürüldü ve iki sığınak imha edildi. Hindistan ise iddialara henüz cevap vermedi.