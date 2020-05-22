Pakistan'dan felaket görüntüler! Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü!

Pakistan medyası Airbus A320 tipi uçakta 99 yolcunun olduğunu aktardı. Uçağın inişten dakikalar önce, yoğun bir yerleşim yeri olan Jinnah Garden bölgesine düştüğü açıklandı.