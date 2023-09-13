Pakistan’ın eski Başbakanı Khan’ın tutukluluk süresi yeniden uzatıldı

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Imran Khan'ın devlet sırlarını sızdırmakla suçlandığı davada tutukluluk süresini 14 gün daha uzattı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Pakistan’ın eski Başbakanı Khan’ın tutukluluk süresi yeniden uzatıldı

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Imran Khan'ın devlet sırlarını sızdırmakla suçlandığı davada tutukluluk süresini 14 gün daha uzattı.

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın devlet sırlarını sızdırmakla yargılandığı dava devam ediyor. Bugün Pencap eyaletindeki yüksek güvenlikli Attock Cezaevi'nde yapılan duruşmada, Khan'ın tutukluluk süresinin 2 hafta daha uzatılmasına karar verildi.

Pakistan Federal Soruşturma Ajansı'na göre Eski Başbakan Khan ve eski Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi, Pakistan'ın Washington Büyükelçisi tarafından gönderilen gizli bir telgrafın içeriğini kamuoyuna açıklamak ve bunu siyasi kazanç için kullanmakla suçlanıyor. Imran Khan ise bu telgrafın, ABD'nin Nisan 2022'de Pakistan hükümetini düşürmesi için orduya baskı yaptığını kanıtladığını öne sürüyor. ABD ve Pakistan ordusu ise söz konusu iddiaları reddetti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki yüksek mahkeme, 29 Ağustos'ta Imran Khan'ın yolsuzluk davasında aldığı 3 yıl hapis cezasının ertelenmesine ve kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti. Khan'ın sözcüsü Raoof Hasan, eski başbakanın 9 davada yeniden tutuklanma ihtimali bulunduğunu açıklamıştı. 30 Ağustos'ta ise devlet sırları davasında Khan'ın tutukluluk süresinin 14 gün uzatılmasına karar verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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