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Pakistanlı mülteci, kadınları ve kızları gizlice çekip TikTok'ta paylaştı! "Sabrımızın sınırlarını zorlamaya başladılar"

Türkiye sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Pakistanlı bir mülteci, sokakta yürüyen genç kızların ve vatandaşların görüntülerini gizlice çekip, sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştı. Söz konusu paylaşımı gören vatandaşlar," Sabrımızın sınırlarını zorlamaya başladılar" yorumunu yaptı.

2012 yılında Suriye'de çıkan iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin sayısı resmi rakamlara göre 3,5 milyonu aşarken yasa dışı yollarla İran üzerinden Türkiye'ye gelen Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu kişiler, yaptıklarıyla vatandaşları bezdirdi.

Birçok şehirde bıçak, sopa gibi cisimlerin kullanıldığı kavgalarda başrol oynayan bu mülteciler arasında kadın ve kızların görüntülerini gizlice çeken çeteler de var.

Pakistanlı mülteci, kadınları ve kızları gizlice çekip TikTok'ta paylaştı! Sabrımızın sınırlarını zorlamaya başladılar

SOKAKLARDA GİZLİCE VİDEO ÇEKİYORLAR

Bu kişiler sokaklarda ve gezdiği yerlerde kadınların fotoğraflarını ve görüntülerini sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşıyor. Özellikle rahat tavırlarıyla dikkat çeken bu şahıslar sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekti.

Son olarak kadınların ve çocukların görüntülerini gizlice kaydeden Pakistan uyruklu bir şahıs, TikTok'ta  afaqafaq045 kullanıcı adıyla çektiği görüntüleri paylaştı. 

Pakistanlı mülteci, kadınları ve kızları gizlice çekip TikTok'ta paylaştı! Sabrımızın sınırlarını zorlamaya başladılar

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu paylaşıma yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

- Ne kadar Suriyeli Afgan Pakistanlı varsa gönderilmeli Milli güvenlik sorunu bu artık.

- Sabrımızın sınırlarını zorlamaya başladılar.

- Polis arabasının önünde yapıyor bunu. O da farkında başına bir şey gelmeyeceğinin.

- Adabıyla oturana çalışana bir şey demem, Ama bu ve bunun gibi tipler tek tek tespit edilip bir daha ülkeye alınmamak şartıyla g.... ne tekme atılıp kovulmalıdır.

- Devlet gerektiğinde demir yumruğunu gösterir, bekliyoruz.

- Afganistan ve Pakistan'da neredeyse kadın görmeden büyüyorlar. Hatta erkek çocuk istismarı da çok yaygın ve gayet normal bunlar için. Yani sorun göründüğünden çok büyük.

- “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ve anlayın artık millet bunları istemiyor. Sayın yöneticiler siz bunları bu ülkede tutmaya devam ederseniz bu millet sizi ilk sandıkta gönderecek.

- Devlet gerekeni yapmazsa, halk gerekeni yapar. İşi o raddeye gelmeden yetkililer önlem almalı, bunları yakaladıkları yerde ilk uçakla ülkelerine postalasınlar, yoksa; bu işin sonu pek aydınlık durmuyor.

Pakistanlı mülteci, kadınları ve kızları gizlice çekip TikTok'ta paylaştı! Sabrımızın sınırlarını zorlamaya başladılarPakistanlı mülteci, kadınları ve kızları gizlice çekip TikTok'ta paylaştı! Sabrımızın sınırlarını zorlamaya başladılar

Bölge Gündem Editör Ekibi
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