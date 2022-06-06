Pakistanlıları da geçti! İETT'de 2 çocuk babası, elbiseli kadını fotoğraflayınca yolcular tarafından esir alındı! "Ben mühendisim, çocuklarım var, özür dilerim"

Akıllara durgunluk veren olau geçtiğimiz gün sabah saatleri sırasında Ataşehir mevkiinde 16M numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre; bir şahıs, yan koltuğunda oturan kadın yolcuyu kayda aldı. Üzerinde elbise olan genç kadının oturuşunu fotoğraflayan adam diğer yolcular tarafından fark edildi. Bunun üzerine otobüste hengame meydana geldi. Uygunsuz fotoğrafı çekilen kadın, “Haklı felan değilsin, fotoğrafımı çekmek ne demek” ifadelerini kullanarak sinirlerine hakim olmakta zorluk çekti.

2 ÇOCUK BABASI, MÜHENDİS

Otobüsteki yolcular tarafından oturduğu koltuktan kaldırılmayan adam, “Kaçmam ben Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim“ diyerek, o anların kayda alınmaması için vatandaşlara adeta yalvardı. Korkunç olayı fark eden yolcu, tacizci olduğu iddia edilen 2 çocuk babası mühendisin cep telefonundan fotoğraflar kısmını açarak uygunsuz fotoğrafların çekildiğini ispatladı.

Gördüğü manzara karşısında hiddetlenen vatandaş, “Bu fotoğraf ne, 2 çocuk babasıyım diyorsun. Kızın fotoğrafını çekiyorsun“ diyerek tacizci iddia edilen adama tepki gösterdi. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Öte yandan yaka paça polis ekiplerine teslim edilen tacizci polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. O anlar kadın bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.



