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Pakistan'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Pakistan'nın Bayrağı Nasıldır?

Pakistan'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Pakistan'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Pakistan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Pakistan'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Pakistan'nın Bayrağı Nasıldır?

Pakistan, resmi adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti, Güney Asya'da bir ülkedir. 212,2 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık beşinci ülkesidir. En büyük ikinci Müslüman topluluğuna sahiptir. 881,913²'lik yüzölçümü ile bu alanda 33. sıradadır. Pakistan'ın güneyde Umman Denizi ve Körfezi'ne 1046 km kıyısı vardır.

Pakistan'nın Başkenti?

“İslamabad” şehri Pakistan'nın başkentidir.

Pakistan'nın Para Birimi Nedir?

“Pakistan Rupisi” Pakistan'nın para birimidir.

Pakistan'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Pakistan'nın Bayrağı Nasıldır?

Pakistan'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Pakistan'nın telefon alan kodu : + 92

Pakistan'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Pakistan

Pakistan'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Pakistan'nın Bayrağı Nasıldır?

Pakistan'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

İslamabad

Pakistan'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Pakistan

Pakistan'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Islamabad

Pakistan'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Pakistan'nın Bayrağı Nasıldır?

Pakistan'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Islāmabād

Pakistan'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Pākistān

Pakistan'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Urduca

Pakistan'nın Bayrağı Nasıldır?

Pakistan'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Pakistan'nın Bayrağı Nasıldır?

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