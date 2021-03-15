Pakistan'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Pakistan'nın Bayrağı Nasıldır?
Pakistan'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Pakistan'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Pakistan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Pakistan, resmi adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti, Güney Asya'da bir ülkedir. 212,2 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık beşinci ülkesidir. En büyük ikinci Müslüman topluluğuna sahiptir. 881,913²'lik yüzölçümü ile bu alanda 33. sıradadır. Pakistan'ın güneyde Umman Denizi ve Körfezi'ne 1046 km kıyısı vardır.
Pakistan'nın Başkenti?
“İslamabad” şehri Pakistan'nın başkentidir.
Pakistan'nın Para Birimi Nedir?
“Pakistan Rupisi” Pakistan'nın para birimidir.
Pakistan'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Pakistan'nın telefon alan kodu : + 92
Pakistan'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Pakistan
Pakistan'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
İslamabad
Pakistan'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Pakistan
Pakistan'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Islamabad
Pakistan'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Islāmabād
Pakistan'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Pākistān
Pakistan'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Urduca