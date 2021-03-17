Pakistan'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Pakistan'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Pakistan, resmi adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti, Güney Asya'da bir ülkedir. 212,2 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık beşinci ülkesidir. En büyük ikinci Müslüman topluluğuna sahiptir. 881,913²'lik yüzölçümü ile bu alanda 33. sıradadır. Pakistan'ın güneyde Umman Denizi ve Körfezi'ne 1046 km kıyısı vardır.

Pakistan'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Pakistan 223448688 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 5. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0284 olduğu görülmektedir.

Pakistan'nın Müslüman Nüfus sayısı 174,082,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 96,3 olarak rakamlara yansımıştır.

Pakistan'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Pakistan'nın yüz ölçümü 868505 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Pakistan'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 25220 km² Karasal Alan : 856692 km²

Pakistan'nın Haritadaki Yeri / Konumu