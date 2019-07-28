Pakize Teyze’ye Büyükşehirden yardım eli uzandı

Diyalize girmek zorunda olan ve hastaneye ulaşım konusunda zorluklar yaşayan Pakize Teyze'ye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı.

İzmit Kulfalı köyünde ikamet eden 81 yaşındaki Pakize Aysal, 5 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele ediyor. 5 yıl önce başlayan bu rahatsızlığı sebebiyle diyalize girmek zorunda kalan Pakize Teyzenin hastaneye ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntılara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil ambulanslarıyla giderdi. Yaşadığı böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle diyalize gitmek zorunda olan Pakize Aysal'ı Hasta Nakil Hizmetlerinin ambulansları haftada üç gün Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getiriliyor. Buradaki işlemleri biten Pakize Teyze, hasta nakil araçları ile tekrar evine bırakılıyor.

Pakize Aysal'ın kızı Nigar Basan, "Annemde hastalık 5 yıl önce başladı. Hastalığı nedeniyle hastaneye ulaşımımız çok zor oluyordu. Bir vesileyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden haberdar oldum. Ulaştım, sıkıtımızı açıklayıp yardım istedim. Allah razı olsun bizi yalnız bırakmadılar. Annemi hastaneye ulaştırarak derdimize derman oldu. 5 yıl oldu. Bu hizmeti verenlerden Allah razı olsun. Bize gelen ekip ile artık aile olduk. Bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA