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Pakt ne demek, TDK'ya göre Pakt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pakt kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pakt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pakt nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pakt kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pakt ne demek, TDK'ya göre Pakt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pakt ne demek? Pakt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pakt kelimesi. Peki pakt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pakt nedir, pakt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PAKT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pakt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Pakt kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pakt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Antlaşma

PAKT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Balkan Paktı.

PAKT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- saldırmazlık paktı

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