Paladyum 1,500 doları aşarak yeni rekorunu kırdı

Otomotiv sektöründe katalizör üretiminde kullanılan paladyum fiyatları yüzde 1.41 artışla 1,501,66 dolara yükselerek yeni tarihi rekorunu kırdı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin Pekin'deki toplantısı öncesinde, Çin Başbakanı Li Keqiang'ın ülkenin tedbirli para politikasını değiştirmeyeceğini ve çeşitli teşvikler uygulamayacağını söylemesi üzerine ABD hisse senedi piyasalarındaki düşüşe tepk olarak metal fiyatları yükseldi.

ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

- Dow Jones yüzde 0.16,

- Nasdaq yüzde 0.11 ve

- S&P yüzde 0.14 düştü.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.99 kazanımla 1.1332 düzeyine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında son durum ise,

- altın yüzde 0.31 artışla 1,344.96 dolardan,

- gümüş yüzde 0.39 artışla 16.07 dolardan,

- platin yüzde 0.59 artışla 825.21 dolardan işlem görüyor.

Benzinle çalışan motorlu taşıtlarda katalitik çevirici parçası üretiminde kullanılan paladyumun fiyatları, otomotiv sanayisinde emisyon ile ilgili sınırlamalar arttıkça yükseliyor. Pd işaretiyle bilinen ve 1803'te William Hyde Wollaston tarafından bulunan Paladyum metali aynı zamanda beyaz altın elde edilmesinde de kullanılıyor.

DHA