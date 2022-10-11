Palamarcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Palamarcı görev tanımı nedir, Palamarcı ne iş yapar, Palamarcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Palamarcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Palamarcı Tanımı;

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Palamarcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Palamarcı Maaşları

Palamarcı maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Palamarcı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Palamarcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8350.12

Meslek Adı :

Palamarcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gemilerin limana giriş ve çıkışlarında veya rıhtım ve iskelelere yanaşma ve ayrılmalarında, şamandıralara ve mendireklere bağlanmalarında, demirlemelerinde, kıçtan kara olmalarında, buraları terk etmelerinde ve buralarda herhangi bir nedenle yer değiştirmelerinde (şifting) verilen bağlama/çözme hizmetini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Palamarcı (Gemi); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gemiyi iskeleye yanaştırmak,

b) Gemiyi şamandıraya bağlamak,

c) Mendireğe bağlayarak demirlemelerini sağlamak,

d) Yer değiştirme işleminde gemiyi çözme ve tekrar bağlama işlemlerini gerçekleştirmek,

e) Geminin servisini yapmak,

f) Hortum çekme işlemini yaparak gemilere gaz alma işlemini gerçekleştirmek,

g) Limana demir atan gemilerin her türlü ihtiyacını gerçekleştirmek,

h) Personelin karaya güvenli çıkmasını sağlamak,

i) Geminin halat çekimi işini yapmak,

j) Can güvenliği işlemini gerçekleştirmek,

k) Karadan gemilerdeki tankere gaz boşaltma işlemi gerçekleştirilirken irtibat kılavuzluğu yapmak,

l) Açıkta duran gemileri şamandıraya bağlamak,

m) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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