Palandöken: “Bankalar pos komisyon oranlarını düşürmeli”

Bankaların yüksek pos cihazı komisyon oranlarını düşürmesi gerektiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sürekli dile getirdiğimiz ve çözüme kavuşmasını istediğimiz yüksek pos cihazı komisyon oranları maalesef halen esnafı zorlamaya devam ediyor. Tüm bankalar geçtiğimiz ay Ziraat Bankası'nın aldığı karar gibi komisyon oranlarını düşük seviyede tutmalı. Esnafın kazancı birçok kalemle zaten azalıyorken, bankalar pos cihazında yüksek oranlı komisyonlarla bu azalmaya katkı sağlıyor" dedi.

Yüksek pos komisyon oranlarının fiyatlara da etki ettiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Merkez Bankası'nın belirlediği kredi kartı işlemlerinde azami faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2,02 olmasına rağmen bankaların pos cihazından aldıkları komisyon oranı yüzde 1.10'dan başlıyor. Bu oranı yüzde 5.20'ye kadar çıkartan bankalar var. Taahhüt süresi ve ciroya göre değişen bu pos komisyon oranları, esnafımızın maliyetlerine bir kalem daha ekliyor. Kirası, faturaları, vergileri derken esnafımızın zaten birçok gideri var. Bu giderlere bir de pos cihazının bakımı, kontrolü gibi masraflar da ekleniyor. Bu giderleri bir şekilde karşılamak zorunda olan esnaf, batmamak adına son çare olarak maliyetleri fiyatlarına az da olsa yansıtıyor. Dolayısıyla komisyon oranları esnaf kadar vatandaşın cebini de etkiliyor" diye konuştu.

"Esnaf rahat ederse vatandaş da, ekonomi de rahat eder"

Bankaların yüksek pos cihazı komisyon oranlarını düşürmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Kredi kartı veya banka kartı kullanımı her geçen yıl artıyor. 2018 yılı sonu itibariyle 1 milyon 586 bin 747 POS varken, 66 milyon 304 bin 603 kredi kartı, 146 milyon 375 bin 337 banka kartı mevcut. Esnafımız POS kullanmazsa, sadece nakit çalışırsa vatandaş kart kullanamayacağı yerden alışveriş yapmaktan vazgeçer. Ziraat Bankası geçtiğimiz ay pos komisyon oranlarını kredi kartlarında yüzde 0.85'e, banka kartlarında yüzde sıfıra kadar düşürme kararı aldı. Bu karar tüm bankalara örnek olmalı. Bu oranlarda ve tüm bankacılık işlemlerinde esnaf ve sanatkârımız için indirim yapılmalı. Esnaf ve sanatkârın giderlerinin azalması, fiyatların da azalmasını sağlar. Dolayısıyla zincirleme olarak esnaf rahat ederse vatandaş da, ekonomi de rahat eder. Komisyon oranlarının düşmesi esnaf ve sanatkârımızla birlikte başta akaryakıt sektörü gibi birçok sektörü de olumlu etkileyecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA