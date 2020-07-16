Palandöken Belediyesi’nden 15 Temmuz’a özel maske

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümünde Palandöken Belediyesi, 15 Temmuz'a özel maske üretti. 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve logosunun üzerinde bulunduğu maskeleri, Demokrasi nöbeti etkinliği alanında halka ulaştıran Palandöken Belediyesi, takdir topladı.

Pandemi sürecinde Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın talimatı üzerine, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde maske üretimine başlayan ekipler, 15 Temmuz'a özel maske tasarladı. Üzerinde 15 Temmuz şehitlerinin ve logosunun bulunduğu maskeler, Demokrasi nöbeti etkinlik alanında protokol ve vatandaşlara dağıtıldı.

"Zulmün karşısında hakkın bükülmez kolu"

Maske dağıtım etkinliğine katılan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Yüreğimize nakşettiğimiz aziz şehitlerimizin ve 15 Temmuz logosunun üzerinde bulunduğu maskeleri halkımıza ulaştırıyoruz. Bu aziz millete ne yapsak azdır. Allah milletimizi her türlü beladan, şerden saklasın." diyerek 15 Temmuz'a dair duygularını paylaştı. Başkan Sunar, "Aziz Milletimiz 15 Temmuz'da; "Korkma! Sönmez Bu Şafaklarda Yüzen Alsancak/Sönmeden Yurdumun üstünde tüten en son ocak" imanını bir kez daha vurgulamıştır. Zulmün topu, tankı, tüfeği, uçağına karşı, Hakkın bükülmez kolu, dönmez yüzü olmuştur bu aziz millet. Bu yüce millete mensup olmaktan büyük şeref duyuyorum" dedi

"Şühedayı rahmetle anıyoruz"

15 Temmuz Gecesi vatan ve millet uğruna can verme şerefine eren şehitlerin, yüreklerinin en muteber yerinde ilelebet yaşayacağına kayıt düşen Başkan Sunar, "Toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran" şühedamızı, bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu

Vatandaşlardan Başkan Sunar'a teşekkür

Etkinlik alanında bulunan vatandaşlar da Palandöken Belediye Başkanı Sunar'a teşekkürlerini ifade ederek, önce insan ve önce insan sağlığı ilkesinden hareket eden Palandöken Belediyesi'ne takdirlerini paylaştılar.

Kaynak: İHA