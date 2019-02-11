Palandöken Belediyespor, Bulancak Belediye Betonspor’u evinde yendi

Türkiye Voleybol Erkekler 1.Ligi B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Palandöken Belediyespor, konuk olduğu Giresun'da Bulancak Belediye Betonspor'u 3-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Giresun 19 Eylül Kapalı Spor Salonu da oynanan karşılaşmada iyi bir oyun sergileyen ve maça etkili başlayan Palandöken ekibi ilk seti 18-25 önde tamamladı. İkinci sette ise kazanmak için her şeyi yapan Bulancak Belediyespor, bu seti de 20-25 kaybetti. Üçüncü seti de 12-25 kaybeden Giresun temsilcisi evinde umduğunu bulamadı. Deplasmana lider olarak giden Palandöken Belediyespor aldığı bu galibiyetle yine evine lider olarak döndü.

Kaynak: İHA