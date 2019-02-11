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  3. Palandöken Belediyespor, Bulancak Belediye Betonspor’u evinde yendi

Palandöken Belediyespor, Bulancak Belediye Betonspor’u evinde yendi

Türkiye Voleybol Erkekler 1.Ligi B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Palandöken Belediyespor, konuk olduğu Giresun'da Bulancak Belediye Betonspor'u 3-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Palandöken Belediyespor, Bulancak Belediye Betonspor’u evinde yendi

Türkiye Voleybol Erkekler 1.Ligi B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Palandöken Belediyespor, konuk olduğu Giresun'da Bulancak Belediye Betonspor'u 3-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Giresun 19 Eylül Kapalı Spor Salonu da oynanan karşılaşmada iyi bir oyun sergileyen ve maça etkili başlayan Palandöken ekibi ilk seti 18-25 önde tamamladı. İkinci sette ise kazanmak için her şeyi yapan Bulancak Belediyespor, bu seti de 20-25 kaybetti. Üçüncü seti de 12-25 kaybeden Giresun temsilcisi evinde umduğunu bulamadı. Deplasmana lider olarak giden Palandöken Belediyespor aldığı bu galibiyetle yine evine lider olarak döndü.

Palandöken Belediyespor, Bulancak Belediye Betonspor’u evinde yendi

Palandöken Belediyespor, Bulancak Belediye Betonspor’u evinde yendi

Kaynak: İHA

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