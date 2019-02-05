Palandöken: “Esnafın rahat nefes alması sağlanmalı”

Esnaf ve sanatkarın sosyal güvenlikle ilgili sıkıntılarının vakit kaybedilmeden çözülmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonominin barometresi olan esnaf ve sanatkarımızın rahat nefes almaları için ödemekte zorlandığı yüksek prim yükünden kurtarılması gerekiyor. Asgari ücrete bağlı olarak her yıl artan Bağ-Kur sigorta primleri düşürülmeli. Esnafın emekliliği için gereken prim gün sayısı 9 bin günden SSK'lı çalışanlarda olduğu gibi 7 bin 200'e indirilmeli. Ayrıca 2000 öncesi esnafın oda ve vergi kaydı esas alınarak emekli olabilmesinin önü açılmalı" dedi.

"Esnafın ödediği Bağ-Kur primleri aşağı çekilmeli"

Esnaf ve sanatkarın üzerindeki sigorta prim yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Asgari ücrete bağlı olarak esnafımızın ödediği sigorta primleri her yıl artıyor. Bağ-Kurluların 2018'de en düşük 700 TL olan sigorta primi bu yıl yüzde 26 artışla 882 TL'ye yükseldi. Yıllık bazda hesaplanınca esnafımız neredeyse sermayesi kadar sigorta primi ödüyor. Hem kendi sigorta primi hem de yanındaki işçinin sigorta primi derken esnaf belini doğrultamıyor. Bu konuda acilen esnafa kolaylık sağlanmalı, işçi ve işveren üzerindeki sigorta yükü hafifletilmeli. Sigorta primleri düşerse esnaf hem yanındaki elemanı çalıştırmaya devam eder, hem de ihtiyacı varsa eleman almaktan kaçınmaz" diye konuştu.

"Emeklilik için gereken prim gün sayıları eşitlenmeli"

Esnaf ve sanatkarın emeklilik için 9 bin prim gününü doldurmak zorunda olduğunu hatırlatan Palandöken, "SSK'lı çalışanların emekliliği için 7 bin 200 olan prim gün sayısı yeterliyken esnaf ve sanatkarımız emeklilik için 9 bin günü doldurmak zorunda. Arada 1800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Tüm kesimlerin eşit haklara sahip olması ve sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması için prim gün sayısı eşitlenmeli. SSK'lı çalışanların iki katı kadar mesai yapan esnafımızın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200'e indirilmeli. Esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, Anayasa'nın eşitlik ilkesine de aykırıdır. Artık sosyal güvenlikte SSK'lı ve Bağ-Kurlu ayrımı son bulmalı" şeklinde konuştu.

"2000 öncesi esnafa geriye dönük borçlanma hakkı tanınmalı"

2000 öncesi binlerce esnafın oda ve vergi kaydı dikkate alınarak emekli olabilmeyi beklediğini belirten Palandöken, "Emeklilik yaşı gelen ancak 2000'den önce Bağ-Kur kaydı olmayan esnafa vergi ve oda kaydı dikkate alınarak son kez geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli. Esnaf ve sanatkara daha önce birkaç kez bu hak tanınmıştı. Ancak çok sayıda vatandaş ekonomik imkansızlıklar nedeniyle bu haktan yararlanamadı. Şimdi binlerce esnafımız bu yeni düzenlemeyi bekliyor. Oda ve vergi kaydı olan ancak sigortalı olma niteliklerini taşımasına rağmen Bağ-Kur'a kayıt yaptırmamış olanların sigortalılıkları 4 Ekim 2000'den önce başlatılmalı" dedi.

Kaynak: İHA