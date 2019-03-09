Palandöken: “Kuru yemiş kuru yemişçi esnafından alınır”

Kuru yemişin en taze ve sağlıklısının kuru yemişçi esnafından alınabileceğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zincir marketler tüm esnaf ve sanatkârımızı etkilediği gibi kuru yemişçi esnafımızı da etkiledi. Kuru yemişin en taze ve en sağlıklısı kuru yemişçi esnafımızda bulunur" dedi.

Zincir marketlerin tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkâr gibi kuru yemişçi esnafını da olumsuz etkilediğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son yıllarda artan zincir marketler hazır paketli kuru yemiş de satmalarıyla kuru yemişçi esnafımızın ekmeğini bölmeye başladılar. Satmadıkları ürün çeşidi yok denecek kadar az. Hal böyle olunca kuru yemişçi esnafımızı da bitme noktasına getirdiler. Hazır paket kuru yemişlerin içini görmeden satın alıyoruz hâlbuki kuru yemiş, şekerleme, kuru meyve, taze çekilmiş kahve gibi ürünlerin en tazesi en kalitelisi kuru yemişçi esnafımızda mevcut. Kuru yemiş sağlıklı ve önemli bir yiyecek çeşidi olduğu için çok tüketiliyor ve tercih ediliyor. Toplu alım ve toptan fiyatına satış yapan zincir marketler ise kuru yemişçi esnafımızı olumsuz etkiliyor. Perakende yasasının güncellenerek tüm esnaf ve sanatkârımızın zincir marketlere karşı korunması gerekiyor" diye konuştu.

"İthal kuru yemişin satışı arttı"

Kuru yemiş çeşitlerinin yarısının ithal olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Kuru yemiş üreticisinin de maliyetleri arttı. Bu da yerli üretimin düşmesine neden oluyor. Dolayısıyla ithal kuru yemiş satışları da aynı oranda artıyor. Kuru yemiş çeşitlerinin yarısı ithal durumda. İthal kuru yemiş çeşitlerinde, ceviz ve badem Amerika'dan, fıstık Çin'den, soslu mısır Arjantin'den gibi birçok örnek verebiliriz. Kuru yemişçi esnafımızın raflarında ithal ürün görünce vatandaşlar da çekimser yaklaşıyor. Bu yüzden üreticinin maliyetlerini düşürerek raflarda daha çok yerli ürüne yer vermeliyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA