Palandöken’den perakende yasasına ilişkin açıklama

Perakende yasasının güncellenmesinin esnafın korunması ve abartılı fiyat artışlarının önüne geçmek için artık mecburi olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Perakende yasasının güncellenmesi artık zaruri" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada perakende yasasının güncellenmesinin esnafın korunması ve abartılı fiyat artışlarının önüne geçmek için mecburi olduğunu kaydetti. Zincir marketlerin ülkenin ter tarafına ve şehirlerin her noktasına yayılıp, küçük esnafa zarar vererek tekelleştiğini kaydeden Palandöken, "Kuralsız açılışlara bir son verilmesi gerektiğini uzun yıllardır belirtiyoruz. Artık perakende yasası güncellenerek tam olarak uygulanmalı. Marketler tekelleşince zincir marketler piyasa hakimiyetini ele geçirip fiyatları da kendileri belirliyor" ifadelerini kullandı.

Zincir marketlerin kuralsız açılışlarının esnafa zarar verdiğini hatırlatan Palandöken, "Perakende yasasının günümüz şartlarında güncellenerek, esnafı etkin olarak koruyacak şekilde tekrar düzenlenmesi artık ihtiyaçtan öte zaruri hale geldi. Marketlerdeki fiyatların yüksekliği bizi haklı çıkarttı. Uzun yıllardır belirttiğimiz gibi tekelleşme nedeniyle marketler esnafı günden güne yok ediyor. Perakende yasası tam 4 yıl önce yürürlüğe girdi fakat bugün tam anlamıyla işlerlik kazandığı söylenemez. Perakende yasası esnaf ve sanatkar ile birlikte halkımızın haklarını koruyacak şekilde tekrar düzenlenmeli ve bununla birlikte tam olarak uygulanmalı" dedi.

'Zincir market sayısı 4 yılda yüzde 66 arttı'

Zincir marketlerin her geçen gün kuralsız şekilde arttığına dikkati çeken Palandöken, "Perakende yasası yürürlüğe girdiği zaman ülkemizde 18 bin 608 zincir market vardı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında ise bu sayı 30 bin 933'e çıktı. Yani zincir market sayısı 4 yılda yüzde 66 arttı fakat perakende yasası halen ihtiyaca cevap veremedi. Esnafın günden güne yok olmasının ve fiyatların katlanarak artmasının en büyük nedeni bu marketlerin kuralsız şekilde her köşe başına, her sokağa, hatta yan yana açılarak tekelleşmeleridir. Bu kuralsızlık devam ettiği sürece tekelleşme daha çok artar ve fiyatlar hiçbir zaman aşağı gelmez. Bu yüzden perakende yasasına yeni bir düzenleme yapılarak işlerlik kazandırılmalı. Çünkü esnafın olmadığı ekonomide büyüme ve kalkınmadan söz edilemez. Küçüğü olmayanın büyüğü de olmaz ilkesi ile esnaf zincir marketlere karşı korunmalı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA