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Palas ne demek, TDK'ya göre Palas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Palas kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Palas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Palas nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Palas kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Palas ne demek, TDK'ya göre Palas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Palas ne demek? Palas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi palas kelimesi. Peki palas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre palas nedir, palas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PALAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Palas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Palas kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre palas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lüks otel
- Gösterişli yapı, saray
- Kolay, rahat
- Kolaylık gösteren, hoşa giden (nesne, kimse, yer)
- Keçi kılından dokunmuş kaba kilim, yaygı

PALAS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tanınmaz, anonim bir insan olmanın zevkine vardığımız oteller, palaslar yoktu.
- Yarınki derslerin hepsi palas.

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