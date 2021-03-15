Palau'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Palau'nun Bayrağı Nasıldır?
Palau'nun Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Palau'nun resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Palau hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Palau ya da resmî adı ile Palau Cumhuriyeti, bir Okyanusya ülkesidir. Papua Yeni Gine'nin kuzeyindedir. 1994 yılında ABD himayesinden çıkmıştır. Yerli halk dilinde adı 'Belau'dur. Büyük Okyanus'un güneyindedir.
Palau'nun Başkenti?
“Ngerulmud” şehri Palau'nun başkentidir.
Palau'nun Para Birimi Nedir?
“Amerikan Doları” Palau'nun para birimidir.
Palau'nun Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Palau'nun telefon alan kodu : + 680
Palau'nun Türkçe Ülke Telaffuzu
Palau
Palau'nun Türkçe Başkent Telaffuzu
Ngerulmud
Palau'nun İngilizce Ülke Telaffuzu
Palau
Palau'nun İngilizce Başkent Telaffuzu
Ngerulmud
Palau'nun Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Ngerulmud
Palau'nun Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Belau
Palau'nun Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce, Palau dili