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Palau'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Palau'nun Bayrağı Nasıldır?

Palau'nun Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Palau'nun resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Palau hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Palau'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Palau'nun Bayrağı Nasıldır?

Palau ya da resmî adı ile Palau Cumhuriyeti, bir Okyanusya ülkesidir. Papua Yeni Gine'nin kuzeyindedir. 1994 yılında ABD himayesinden çıkmıştır. Yerli halk dilinde adı 'Belau'dur. Büyük Okyanus'un güneyindedir.

Palau'nun Başkenti?

“Ngerulmud” şehri Palau'nun başkentidir.

Palau'nun Para Birimi Nedir?

“Amerikan Doları” Palau'nun para birimidir.

Palau'nun Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Palau'nun telefon alan kodu : + 680

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Palau'nun Türkçe Ülke Telaffuzu

Palau

Palau'nun Türkçe Başkent Telaffuzu

Ngerulmud

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Palau'nun İngilizce Ülke Telaffuzu

Palau

Palau'nun İngilizce Başkent Telaffuzu

Ngerulmud

Palau'nun Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Ngerulmud

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Palau'nun Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Belau

Palau'nun Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce, Palau dili

Palau'nun Bayrağı Nasıldır?

Palau'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Palau'nun Bayrağı Nasıldır?

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