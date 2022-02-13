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Palaz ne demek, TDK'ya göre Palaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Palaz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Palaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Palaz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Palaz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Palaz ne demek, TDK'ya göre Palaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Palaz ne demek? Palaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi palaz kelimesi. Peki palaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre palaz nedir, palaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PALAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Palaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre palaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaz, ördek, güvercin vb. bazı kuş yavrularının civcivlikten sonraki durumu

PALAZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sarı yaylam bu yıl da seni yaylayamadım / Ala kar iken palazların avlayamadım

PALAZ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kuşpalazı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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