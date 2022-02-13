Palaz ne demek, TDK'ya göre Palaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Palaz ne demek? Palaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi palaz kelimesi. Peki palaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre palaz nedir, palaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PALAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Palaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre palaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaz, ördek, güvercin vb. bazı kuş yavrularının civcivlikten sonraki durumu



PALAZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sarı yaylam bu yıl da seni yaylayamadım / Ala kar iken palazların avlayamadım



PALAZ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kuşpalazı

