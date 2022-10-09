Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira) görev tanımı nedir, Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira) ne iş yapar, Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira) Tanımı;

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Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira) Maaşı Ne Kadar? 2022 Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira) Maaşları

Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.76

Meslek Adı :

Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Makinenin giriş bandı üzerine bırakılan boş bira kutusu paletlerinin ambalajlarının açılması, paletin makine boşaltma tüneline alınması, paletteki boş kutuların otomatik sistemle dolum iletme bandına aktarılması ve banda alınan hatasız kutuların yıkama ve dolum bölümüne gönderilmesi işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu bira), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Palet Bozma makinesinin işlenen ürüne uygun ayarlarını yapmak, kullanıma hazırlamak,

b) Giriş bandı üzerindeki paletin ambalaj çemberi ve naylonunu çıkarmak,

c) Paleti bant üzerinden makinenin boşaltma tüneline göndermek,

d) Makinenin otomatik üst çerçeve tutma ve seperatör ayırma işlemini takip ve kontrol etmek,

e) Makine itici kolunun iletme bandı üzerine boş kutu besleme işlemlerine nezaret etmek,

f) Vakum kollarında veya itici kolda arıza olduğunda giderilmesini sağlamak,

g) Banttaki kutuların gözle kontrollerini yapmak , ezilen kutuları ayırmak, devrilenleri düzeltmek,

h) Bant üzerinde olası sıkışma ve birikmeleri tespit etmek ve önlemek,

i) Hatasız kutuların otomatik bant besleme işlemlerini gerçekleştirmek,

j) Bir sonraki paleti makinenin otomatik kullanımına hazırlamak,

k) Biriken seperatör ve boş paletlerin zaman, zaman makineden alınmasını sağlamak,

l) Ürün değişiminde, makine ve bant ayarlarını değiştirmek,

m) Makine aparatları yıprandığında veya kırıldığında parça değişimi yapmak,

n) Makine arıza ve aksaklıklarının giderilmesini sağlamak,

o) İşlemlere ait matbu form kayıtlarını tutmak,

p) Atık kutu, ambalaj naylonu ve plastik çemberleri biriktirmek, geri dönüşümü için iade etmek,

q) Çalışma alanının temizlenmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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