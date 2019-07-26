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  3. Palet fabrikası alev alev yanıyor

Palet fabrikası alev alev yanıyor

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir palet fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Palet fabrikası alev alev yanıyor

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir palet fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Bornova ilçesi Pınarbaşı'ndaki bir palet fabrikasında çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangına onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kilometrelerce uzaktan bile görülüyor.

Palet fabrikası alev alev yanıyor

Palet fabrikası alev alev yanıyor

Kaynak: İHA

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