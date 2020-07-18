Paletlerden çıkan yangın deponun çatısına sıçradı

Manisa'nın Kula ilçesinde boş bir arsadaki üst üste yığılmış paletlerden çıkan yangın, boş bir deponun çatısına da sıçradı. Çevredeki iş yeri ve evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalı sürüyor.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Bey Mahallesi 10 sokak üzerindeki boş bir arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arsada üst üste yığılmış bir şekilde duran paletler, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı. Paletlerden çıkan alevler, arsa içerisinde bulunan Rıza Gidiş'e ait boş bir deponun çatısına da sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan yangın tüpleri ile yangına müdahale etmeye çalışırken, diğer yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da seferber olarak yardım etti. Yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınan yangında paletler kullanılamaz hale gelirken, deponun çatısında da maddi hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA