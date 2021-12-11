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Palizat Dokusu ne demek, TDK'ya göre Palizat Dokusu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Palizat Dokusu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Palizat Dokusu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Palizat Dokusu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Palizat Dokusu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Palizat Dokusu ne demek, TDK'ya göre Palizat Dokusu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Palizat dokusu ne demek? Palizat dokusu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi palizat dokusu kelimesi. Peki palizat dokusu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre palizat dokusu nedir, palizat dokusu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PALİZAT DOKUSU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Palizat dokusu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre palizat dokusu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özümleme işini yapan yaprakların üst yüzündeki doku

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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