Palko Dardai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Palko Dardai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Palko Dardai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Palko Dardai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Palko Dardai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Palko Dardai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Palko Dardai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Palko Dardai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Palko Dardai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Palko Dardai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Palko Dardai 24 Nisan 1999 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Dárdai Pál şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Palko Dardai Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Palko Dardai, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Palko Dardai'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Palko Dardai Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/palkodardaiofficial/

Palko Dardai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Palko Dardai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Palko Dardai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Palko Dardai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Wilmersd. Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Hertha BSC U16

1 Temmuz 2015 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2016 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2017 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2020 yılında Hertha BSC II

19 Ocak 2021 yılında Fehérvár

Palko Dardai kimdir

Palko Dardai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Palko Dardai şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Palko Dardai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 23 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Palko Dardai nereli

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