Palmeiras - Gremio maçında bitiş düdüğünün ardından ortalık savaş alanına döndü!

Futbolda zaman zaman yaşanan taraftarların sahaya inmesi olayına Brezilya'da bir kez rastlanıldı Palmeiras ile Gremio arasında oynanan karşılaşmanın ardından Gremio taraftarları sahaya indi. Maçta yaşanan olaylar, hakem kararları ve takımın gidişatından dolayı gergin olan taraftarlar önlerine çıkan her şeyi parçaladı. O anlar kameralar tarafından anbean yayınlanırken futbolcular da korkuyla sahadan kaçtı.

KÖTÜ GİDİŞATINI SÜRDÜRÜYOR

Küme düşme hattında yer alan ve son 8 maçında sadece 1 galibiyet kazanabilen Gremio'nun maçta bir golü VAR kontrollerinin ardından iptal etti. Palmeiras'a da 2-1 mağlup olan Gremio'nun Veiga'dan 45+1'de penaltıdan yediği golde de karar VAR kontrolleri sonrasında gelmişti.

VAR ALANINA SALDIRDILAR

Maçın sona ermesinin ardından sahaya atlayan çok sayıda taraftar etrafta gördüğü her şeyi kırıp dökmeye, yıkmaya başladı. Futbolcular o anlarda tünele girerek olaylardan kaçınmaya çalışırken tribünlerin bazı kısımlarında Palmeiras taraftarları ile Gremio taraftarlarının da birbirlerine girerek kavgaya tutuştuğu ifade edildi.

ÖZEL HAREKAT SAHAYA GİRDİ

VAR kontrollerinin yapıldığı alandaki ekranları ve kameraları parçalayan holiganlar sahada terör estirirken, stadyumda bulunan özel harekat polislerinin durumu kontrol altına almak için sahaya girdiği de gözlendi.