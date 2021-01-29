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Palmeiras - Santos Libertadores Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya futbolunun en önemli organizasyonlarından birisi olan Libertadores Kupası, sahibini buluyor. Palmeiras ile Santos arasında oynanacak final maçı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Palmeiras - Santos Libertadores Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Palmeiras - Santos Libertadores Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brezilya'da etkisini sürdüren koronavirüs salgını, geçtiğimiz yıl oynanacak olan Libertadores Kupası'nın ertelenmesine neden olmuştu. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından organize edilen kıtanın en önemli organizasyonlarından Libertadores Kupası'nda 2020 sezonunun şampiyonu 30 Ocak akşamı belli olacak. Dünya futbolunu yakından ilgilendiren bu mücadele, ülkemizde de heyecanla takip edilecek. Peki, Palmeiras - Santos Libertadores Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

PALMEIRAS - SANTOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl kasım ayında oynanması gerekirken ertelenmek zorunda kalan Libertadores Kupa finali, 30 Ocak Cumartesi gecesi saat 23.00'te futbolseverler ile buluşacak. Palmeiras ve Santos arasında oynanacak olan final, Rio de Janeiro kentindeki tarihi Maracana Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm dünyanın takip edeceği Libertadores Kupası finali, Türkiye'de S Sport 2 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı, Nesine.com üzerinden şifresiz izlemekte mümkün. 

Palmeiraslı oyuncular, 1999'dan sonra ikinci kez bu turnuvada şampiyonluk için ter dökecek. Kupadan daha önce 3 kez zaferle ayrılan Santos ise aynı başarıyı 4. kez tekrarlamaya çalışacak.

Onur Çelik
Spor Editörü
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