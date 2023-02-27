Palmi Rafn Palmason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Palmi Rafn Palmason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Palmi Rafn Palmason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Palmi Rafn Palmason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Palmi Rafn Palmason 9 Kasım 1984 tarihinde Húsavík şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Palmi Rafn Palmason Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Palmi Rafn Palmason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

{oynadıgı-takım} futbol takımında oynamaktadır. {oynadıgı-takım} takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Palmi Rafn Palmason'nin {oynadıgı-takım} ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Palmi Rafn Palmason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Palmi Rafn Palmason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Palmi Rafn Palmason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Palmi Rafn Palmason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2000 yılında Völsungur ÍF

24 Şubat 2003 yılında KA Akureyri

1 Aralık 2005 yılında Valur

23 Temmuz 2008 yılında Stabæk Fotball

1 Ocak 2012 yılında Lillestrøm

27 Şubat 2015 yılında KR Reykjavík

1 Ocak 2023 yılında Kariyer sonu

Palmi Rafn Palmason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Palmi Rafn Palmason şuan {oynadıgı-takım} takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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