Palu ailesi davasında kilit isim olan enişte hakkında karar çıktı!

Ülke gündeminin aylarca çözmekte zorlandığı Palu Ailesi olayı aylarca çok konuşulmuştu. KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili Palu Ailesi'ne verilen hükme ilişkin gerekçeli karar yazıldı. Meryem Tanhal'ın cesedinin olay yerindeki yeni yapılaşma nedeniyle bulunamamasının normal olduğu belirtilerek, darp edilmesi, aç bırakılması ve soğukta yatırılması sonucu öldüğü sonucuna varıldı. Son dakika bilgilerine göre enişte Tuncer Ustael hakkında karar çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!

Mahkeme heyeti tarafındab, Meryem Tanhal'ın, Tuncer Ustael tarafından ısrarlı şekilde dövülmesi, aç soğukta bırakılması sonucu eziyet çektirerek öldürüldüğü kanaatine vararak, Tuncer Ustael'i ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırırken diğer sanıklara da 14 yıl 2’şer ay hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'de Meryem Tanhal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi, 4.'kez hakim karşısına çıkartıldı. Duruşmada Meryem Tahnal'ın oğlu R.T. Tahnal Tayyip Tahnal, Tuncer Ustael'in annesini defalarca dövdüğünü söylediği belirtildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesinin yargılanmasına Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve Tuncer Ustael'in eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alındı. Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu mahkemece serbest bırakılırken, diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu olarak yargılanan "Palu ailesinin 6 üyesi Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın 4'üncü celsesi için geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine getirildi.