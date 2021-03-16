Palu ailesi davasında kilit isim tahliye edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında şüpheli şekilde kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanması sürüyor.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, Havva Palu'nun yaşı itibarı ile ve salgın sebebiyle tahliyesini, sanık Tuncer Ustael, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

"BEN AÇLIK GREVİNDEYİM"

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Tuncer Ustael, "Ben açlık grevindeyim. Bu nedenle kötü durumdayım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Herkesi Allaha havale ediyorum." dedi.