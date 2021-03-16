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  3. Palu ailesi davasında kilit isim tahliye edildi

Palu ailesi davasında kilit isim tahliye edildi

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Palu ailesinde 6 kişinin yargılandığı davada, tutuklu sanık Havva Palu'nun tahliyesine karar verildi. Davada suçlamaların hiçbirini kabul etmeyen Tuncer Ustael ise açlık grevine başladığını söyledi.

Palu ailesi davasında kilit isim tahliye edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında şüpheli şekilde kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanması sürüyor.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, Havva Palu'nun yaşı itibarı ile ve salgın sebebiyle tahliyesini, sanık Tuncer Ustael, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. 

Palu ailesi davasında kilit isim tahliye edildi

 "BEN AÇLIK GREVİNDEYİM"

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Tuncer Ustael, "Ben açlık grevindeyim. Bu nedenle kötü durumdayım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Herkesi Allaha havale ediyorum." dedi.

Palu ailesi davasında kilit isim tahliye edildi

Palu ailesi davasında kilit isim tahliye edildi

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