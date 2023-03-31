Palu Ailesi davasında yeni karar! 3 aile üyesi tahliye oldu!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili en son 7 Eylül 2021 tarihinde 6 sanıklı dava görülmüş ve karar verilmişti. Sanık Tuncer Ustael'in Meryem Tahnal'ı 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan ise 3 yıl hapis cezası verilmişti.

İSA PALU, AYŞE PALU VE EMİNE USTAEL TAHLİYE EDİLDİ

Diğer sanıklardan İsa Palu, Havva Palu ve Ayşe Palu ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 14 yıl 2'şer ay hapis cezası verilmişti. Emine Ustael’e 12,5 yıl hapis, o dönem yaşı küçük olan Fatih Palu hakkında ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. O dönem Fatih Palu ve Havva Palu tahliye edilmişti.

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TUNCER USTAEL MÜHEBBET CEZASI VERİLDİ

Onanmak üzere Yargıtay'a gönderilen dosyada karar çıktı. Yargıtay, tutuklu bulunan İsa Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael'e tahliye kararı verilirken Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı. Böylece Palu davasında tutuklu kalan tek kişi Tuncer Ustael oldu.