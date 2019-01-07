Türkiye 21 Aralık'tan beri ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kan donduran son dakika iddiaların ucunda olan Palu ailesini konuşuyor.

PALU AİLESİ DAMADI TUNCER USTAEL İÇİN BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

İki cinayet, bir cinayete azmettirme, kendi öz evlatları dahil 4 çocuğa ve baldızına tecavüz etmekle suçlanan damat Tuncer Ustael'e, kızları ve torunları öldürülen aile bireylerinin bizzat yardım ettiği ileri sürülüyor. Tatlı Sert programı canlı yayınında az önce son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Palu ailesi hakkında işlem başlattıklarını, sapık damat Tuncer Ustael hakkında ise soruşturma açtıklarını belirtti.

PALU AİLESİ KİMDİR? PALU AİLESİ ÖZET

Damat Tuncer’in katılması ile aile kendisini kabusun içinde buldu. Baba Harun’un 4, anne Havva’nın 1 evi vardı. Kendini ‘Cinci Hoca’ diye tanıtan Tuncer’in gözü evlerdeydi. Aile fertlerini müridi yapan Tuncer’e sadece Meryem’in kocası Ahmet ve baba Harun inanmıyordu.

DAMAT TUNCER AİLEYİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Tuncer, karısının kardeşi İsa’yı bacanağı Ahmet’i vurmaya ikna etti. İsa, “Kardeşimi satıyordu” diyerek Ahmet’i öldürdü. Aile, Meryem’i cinle korkutup ağır tahrik ifadesi verdirdi. Baba Harun “Ben vurdum” diyerek suçu üstlendi.

BABA HARUN, OĞLU İSA YERİNE HAPSE GİRDİ

Silahta İsa’nın parmak izi olmasına rağmen baba Harun 6 yıl 8 ay hapis aldı. Ahmet ölüp, baba hapse girince meydan Tuncer’e kaldı. Meryem ve çocukları Tuncer’in evinde kalmaya başladı. Tuncer, cin bahanesi ile çocuklara inanılmaz işkenceler uyguluyor, ailede istediği kişiyi istediği zaman ceza için aç bırakıyordu.



TUNCER, ÇOCUKLARINA VE YEĞENLERİNE İŞKENCE EDEREK TECAVÜZ ETTİ

Tuncer işkence ettiği ve cinle korkuttuğu karısı Emine’nin önünde baldızı Meryem ve iki çocuğunun yanı sıra kendi iki öz evladına da tecavüz etti. Çocukların makatlarına iğne batırıyordu. Recep, evden iki defa kaçtı. Polisin bulduğu çocuk, eniştesine verildi. 2008 Mayıs’ında Recep üçüncü kez kaçtı. Kardeşi Melike’yi kaçırmayı başaramamıştı. Açlıktan baygın halde bulunup karakola teslim edilen Recep'in sağlık kontrolünde tecavüze uğradığı, aç bırakıldığı tespit edildi.

TÜM BU YAPILANLAR CEZASIZ KALDI

Recep “Bunları eniştem Tuncer ve dayım İsa yaptı” dedi. Çocuk yurda yerleştirildi ama enişteye de dayıya da ceza verilmedi. Temmuz 2008’de Tuncer’in oğlu Enes kaçtı. Yarım saat sonra aile karakola çağırıldı. Hep olduğu gibi müridi oldukları Tuncer’i savunan aile “Çocuğu maskeli kişiler kaçırdı” diye ifade verdi.

TUNCER USTAEL BAŞKA SUÇLARDAN DA ARANIYORDU

Cinayetler ve tecavüzlerle suçlanan ve hiçbirinden ceza almayan Tuncer Ustael, başka suçtan arandığı için 25 Aralık’ta program sırasında gözaltına alınıp hapse atıldı. 5 gün yatıp çıkan Tuncer Ustael halen programa çıkmaya devam ediyor.

ANANENİN GÖZÜ ÖNÜNDE TORUNUNA İSPİRTO İÇİRİP ÖLDÜRMÜŞLER

Palu Ailesi’nin otomobilde yaşadığı sırada iddiaya göre; Tuncer Ustael’in ağaca bağladığı, darp ettiği, aç bıraktığı Meryem öldü. Meryem’in kardeşi İsa ile birlikte kadını Tütünçiftlik sahiline gömdüler. Tuncer, yanında kalan Meryem’in 6 yaşındaki kızı Melike’ye tecavüz ediyordu. Hamile kalmasın diye karnına her gün taş bağlıyordu. Meryem’in kaybolmasından tam bir yıl sonra “İçine cin kaçmış” dediği Melike’yi ispirto içirip öldürdü.

DAMAT VE OĞUL İSA, TEYZELERİNE ZORLA SENET İMZALATMIŞ

Kızı bilinmeyen bir noktaya ailenin 4 ferdi gömdü. Anneanne Havva, Melike’yi yıkayıp kefenledi. Tuncer bu defa Harun Palu’nun kız kardeşi Gülbahar sadık’ın evine göz dikti. Tuncer, İsa, Ayşe Melek ve kayınvalidesi Havva ile biber gazı sıktıkları Gülbahar sadık’a zorla boş senet imzalattılar. Aile ve Tuncer bir tek bu olaydan ceza aldı.

TUNCER'E KARŞI OLAN BABA HARUN ŞİZOFRENİ TEŞHİSİYLE AKIL HASTANESİNE KALDIRILDI

Harun Palu, 2011’de hapisten çıkınca olanları duydu. Oğlu Fatih, kızı Ayşe Melek ve karısı Havva ile savcılığa gitti. Meryem ve Melike’nin Tütünçiftlik’te gömüldüğünü söylediler. Kazı yapıldı, cesetler bulunamadı. Tuncer’in soruşturma sürerken cinlerle korkuttuğu aile ifade değiştirdi. Tuncer’e karşı olan tek kişi baba Harun, şizofreni teşhisi ile akıl hastanesine kaldırıldı.

Cinayetlerle suçlanan Tuncer Ustael, önceki gün katıldığı programda Meryem ve kızı Melike’yi Ahmet Tahnal’ın ailesinin öldürdüğünü ileri sürdü. Tuncer Ustael, “Bu bilgiyi kayınvalidem Havva Palu akrabalarıyla telefonda konuşurken duydum. Cesetler 2011’de yanlış yerde arandı. Gerçek yerini kayınvalidem biliyor” dedi. Havva Palu bunu reddetti. Yeni bilgiler doğrultusunda Tütünçiftlik’te kazı yapılıyor.