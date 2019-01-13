Palu ailesinin fertleri, adliyeye sevk edildi (2)

BABA DIŞINDA HEPSİ TUTUKLANDI

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael adliyeye sevk edildi. Baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer aile fertleri ise tutuklandı.

DHA