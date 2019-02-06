Palu’da ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ semineri

Elazığ'ın Palu ilçesinde öğrencilere yönelik "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi kapsamında seminer verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Palu Yavuz Selim İlkokulu Konferans Salonunda İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi kapsamında seminer düzenlendi. Seminere ilçe Kaymakamı Mustafa Demir, İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Topal, ilçe Jandarma Komutanı İsmail Sidan, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Trafik Polisleri Mehmet Atay ve Mustafa Gözen'in sinevizyon eşliğinde verdiği seminerde, trafik , öğrencilerin servislerde uyması gereken kurallar, öğrencilerin okul giriş çıkışlarında yapmaları gerekenler, yaya geçitlerinden geçiş öncelikleri, yayaların yaya geçitlerini kullanmaları, yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilerek, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğü konuları aktarıldı.

"Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin" oluşturulması kapsamında ise okul önünde öğrencilere trafik polisleri eşliğinde yaya geçitlerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Etkinlik, araç sürücülerine öğrenciler tarafından yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğuna dair broşürlerin dağıtımı ile sona erdi.

Kaynak: İHA