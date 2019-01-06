Palu’da taşımalı eğitime kar engeli

Elazığ'ın Palu ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime pazartesi günü için ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada;"İlçemiz Gemtepe, Atik, Büyükçaltı, Küçükçaltı, Kırkbulak, Güllüce, Tarhana, Yarımtepe, Karataş, Bozçanak,Kayaönü, Yaylacık, köy yolları yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğundan, bu köylerimizden taşımalı eğitim kapsamında okula gelen öğrencilerimiz için 07.01.2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime birgün ara verilmesine karar verilmiştir"denildi.

Kaynak: İHA