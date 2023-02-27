Pamilerin Olugbogi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pamilerin Olugbogi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pamilerin Olugbogi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pamilerin Olugbogi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pamilerin Olugbogi 2 Haziran 2001 tarihinde Ondo şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Aaron-Pamilerin Olugbogi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pamilerin Olugbogi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diamond Sports yapmaktadır. Pamilerin Olugbogi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pamilerin Olugbogi'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pamilerin Olugbogi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pamilerin Olugbogi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pamilerin Olugbogi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pamilerin Olugbogi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2021 yılında Glacis United

29 Temmuz 2022 yılında DFK Dainava

Pamilerin Olugbogi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pamilerin Olugbogi şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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