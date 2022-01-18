Pamir isminin anlamı nedir, Pamir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Pamir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Pamir ismi ne demek, Pamir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Pamir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Pamir İsminin anlamı nedir? TDK Pamir anlamı:

Pamir isminin anlamı, Türk dil kurumunda dört farklı şekilde tanımlanmıştır.

1-Halden Bilen Kimse; Kale, Hisar; Çağatay Hanlarından Birinin Adı

2-Orta Asyada Yükseltisi 7000 Myi Geçen Yüksek Dağlık Külle.

3-(Fars.) Dünyanın çatısı.

4-Orta Asya’da Tacikistan, Çin, Sincan Uygur Özerk sınırında bulunan, lalenin ana vatanı olan ve Himalaya Dağlarının kuzey silsilelerini teşkil eden sıra dağların adı.

Pamir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Pamir ismi kuranda geçmemektedir

Pamir isminin kökeni:

Pamir ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 756 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Pamir isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Pamir isminin rengi:

Orkide

Pamir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Pamir isminin Harf Analizi Nedir ?

Pamir ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

P : Kendinden emin,

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Pamir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Pamir ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

P : 20

A : 1

M : 16

İ : 12

R : 21

= 70 – Pamir İsminin Numeroloji Toplamı 70’dir.

Pamir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Pamir ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Pamir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

P: 7 A: 1 M: 4 İ: 9 R: 9 = 30

3 + 0 = 3 Kader sayısıdır

Pamir isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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