Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri Maaşları

Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5500_TL'dir. En düşük Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.49

Meslek Adı :

Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Satın alacağı pamuğun kalitesini belirleme ve sınıflandırma becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

: Pamuk Eksperi ve İplikçilik Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pamuk balyalarından usulüne uygun olarak numune almak,

b) Alınan numuneleri renk ayrımı, yabancı madde olup olmadığı ve çırçırlama durumu gibi yönlerden sınıflandırmak,

c) Pamuğun özelliklerini (incelik, olgunluk, kıvrım sayısı, elastikiyet, boya tutma, nem derecesi kabiliyeti vb.) belirlemek, d) İncelediği pamuk hakkında ekspertiz raporu hazırlamak,

e) Dış ülkelere satılacak pamuklarda, bekletildiği süre içerisinde ve nakilleri sırasında özelliklerini kaybedip kaybetmediğine, ambalajları ile resmi marka ve işaretlerinin bozulup bozulmadığına, ihracatçı tarafından beyan edilen hususların balyalar üzerinde gösterilen resmi marka ve işaretlere uygun olup olmadığına bakmak,

f) Uygun olanlara ihraç kontrol belgesi vermek, uygun olmayanlara ise durumu bir tutanakla tespit ederek mal sahibine bilgi vermek ve gereğinin yapılması için de üst makamlara durumu iletmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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