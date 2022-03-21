Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri görev tanımı nedir, Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri ne iş yapar, Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri Tanımı;

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Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri Maaşları

Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.48

Meslek Adı :

Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Pamuktan üretilen ipliği kalitesine göre sınıflandırma ve pazarlama alanında çalışan ara insan gücüdür.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Harman yüzde hesapları, dişli-kasnak hesapları, çekim-büküm hesapları vb. hesapları yapmak,

b) Balyalardan aktarılan pamuğun harman hallaç ünitesinde temizlenmesini sağlamak,

c) Pamuğun tarak makinesinde liflerinin taranarak parlak hale getirilmesini sağlamak,

d) Cer makinesini kullanarak pamuğun çekme ve dublaj (katlama) yoluyla karışmasını sağlamak,

e) Bant formunda büyük kovalara sarılan pamuğun fitil makinesinde bükülerek iplik haline gelmesini ve bobin makinesinde plastik bobinler üzerine sarılmasını sağlamak,

f) Bobin makinesi ve işçilikten kaynaklanan hataları gidermek,

g) Üretilen ipliğin kalitesini kontrol etmek,

h) Üretilen pamuk ipliğini kalitesine göre sınıflandırmak,

i) Üretilen ipliğin pazarlanmasını sağlamak,

j) Çalıştığı bölümde bulunan makinelerin bakım, ayar ve temizliğini yaptırmak,

k) Kendisine bağlı olarak çalışanları denetlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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