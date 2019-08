Pamuk Prenses ve Avcı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Hangi kanalda?

Pamuk Prenses ve Avcı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Bugün hangi kanalda? Nerede çekildi? soruları bu filmi bugün televizyon ekranlarında izleyenler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte yanıtları...

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Pamuk Prenses ve Avcı’da, kötü kalpli kraliçe (Charlize Theron) sonsuz güç için yeryüzünde kendisinden daha güzel olan tek kişiyi, Pamuk Prensesi (Kristen Stewart) ortadan kaldırmak için yetenekli avcıyı (Chris Hemsworth) zorla görevlendirir. Fakat Pamuk Prensesin insanlığı karanlıktan kurtaracak güce ve seçilmişliğe haiz olduğunun farkında değildir. Kendisini öldürmeyen Avcı’dan savaş sanatı eğitimi alan prenses şimdi halkını karanlıktan kurtarmak için mücadele eder.

Alice Harikalar Diyarında filminin yapımcısı Joe Roth’un da yapımcıları arasında yer aldığı film Pamuk Prenses masalını fantastik bir boyuta taşıyor. Ödüllü reklam filmi yönetmeni Rupert Sanders’ın ilk sinema filmi olan yapımın senaryosunda ise Hossein Amini ve Evan Daugherty’nin imzası var.

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Filmin oyuncu kadrosunda Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Nick Frost, Vincent Regan, Bob Hoskins, Lily Cole yer alıyor.

Nion - Nick Frost

Duir - Eddie Marsan

Coll - Toby Jones

Quert - Johnny Harris

Gus - Brian Gleeson

Duke Hammond - Vincent Regan

Snow White's mother - Liberty Ross

Snow White's father - Noah Huntley

L’homme-miroir - Chris Obi

Greta - Lily Cole

Anna - Rachael Stirling

Lily - Hattie Gotobed

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİ HANGİ KANALDA? SAT KAÇTA?

Pamuk Prenses ve Avcı filmi ATV ekranlarında saat 20:00'de izleyici ile buluşmak için bekliyor.

PAMUK PRENSES MASALININ ÖZETİ NASILDIR?

Ülkenin kraliçesi camdan dışarı bakıp bir yandan da dikiş nakış işi yapıyormuş. Kış ayları olduğu için etrafta bolca kar varmış. Bir yandan dikiş dikip bir taraftan da kar manzarasını seyreden kraliçenin eline iğne batmış ve kanamış.

Pamuğu kanın üzerine bastırırken “şöyle dudakları kan gibi kırmızı, saçları pencere pervazı gibi kara, teni de pamuk gibi bembeyaz bir kızım olsa” diye iç geçirmiş.

Allah duasını boş çevirmemiş ona bir kız evlat vermiş. Hakikaten de doğan kız çocuğu kraliçenin temenni ettiği gibi akça pakça şirin bir şeymiş. Ona “Pamuk” ismini koymuş. Kraliçenin ömrü kızının mürüvvetini görmeye yetmemiş, bir süre sonra eceli gelmiş ve vefat etmiş.

Kral yeniden evlenmiş. Kralın karısı güzel ama kendini beğenen, narsist ve kıskanç biriymiş. Akşama kadar aynada kendini seyredermiş. Kendine sihirli ve konuşan bir ayna almış. Akşama kadar aynaya “Benden daha güzeli var mı?” diye sorarmış. Ayna da “Yok senden daha güzeli” diye cevap verirmiş.

Bir zaman geçince kraliçe kocamış, üvey kızı Pamuk ise genç bir kız olmuş. Sürekli doğruları söyleyen ayna bu sefer aynaya “Pamuk prenses senden daha güzel” deyince kraliçe bunu sindirememiş.

Kraliçede vicdan diye bir şey yokmuş. Kral seferde iken emri altındaki avcılardan birini çağırıp “Bir bahaneyle Pamuk prensesi ormana gezdirmeye götür orada öldür onu” demiş.

Avcı emre itaat etmek zorundaymış ama vicdanı da pamuk prensesi öldürmesine engel oluyormuş. Öldürmek yerine Pamuk prensesi ormana bırakmış. Kraliçeyi kandırmak için de bir ceylan vurup kanını Pamuk prensesten aldığı bir kıyafet parçasına sürüp saraya geri dönmüş.

Orman da yalnız kalan Pamuk prenses yürürken ufak bir kulübeye denk gelmiş. Çok yürüdüğü için de yorulup orada uyuyakalmış.

Meğerse bu ev 7 cücelere aitmiş. 7 cüceler evde bir yabancıyı görünce önce sinirlenmişler ama çaresiz olduğunu anlayınca aralarına kabul etmişler.

7 cüceler namuslu ve iyi kalpli insanlarmış. Pamuk prensese cinsel istismarda bulunmak akıllarına bile gelmemiş.

Öte yandan avcının yalanını sihirli ayna ortaya çıkarmış. Sürekli doğru söylediği için kraliçeye pamuk prensesin yaşadığını söylemiş. Kraliçe “kendi işini kendi kendin gör” diyerek büyücüye büyülü elma hazırlatmış. Koca karı kılığına girip ormanda Pamuk prensesin yaşadığı yeri aramaya başlamış.

Sonunda aradığı evi bulmuş. Pamuk prenses evde yalnızmış, kapıyı kraliçeye açmış. Ona parlak kırmızı elmayı vermiş. Pamuk prenses de elmayı ısırınca uyumuş, bir daha uyanamamış. Cüceler onun haline üzülmüşler. Tabuta koyup gömmeye hazırlanırken oradan bir prens geçiyormuş. Prensesin cansız hali hoşuna gitmiş, onu sarayına götürmeye karar vermiş.

Tam o esnada büyü bozulmuş ve pamuk prenses gözünü açmış. Evlenmişler, mutlu hayat sürmüşler. Kraliçe de hasedinden çatlamış.

KRİSTEN STEWART KİMDİR?

Oyunculuğa henüz sekiz yaşındayken rol aldığı Yılbaşı tiyatro oyunu ile başlayan Stewart, ilk sinema rolünü ise Disney Channel için 1999 tarihinde çekilen The Thirteenth Year'da oynadı. Hiçbir diyaloğunun bulunmadığı The Thirteenth Year'ın ardından rol aldığı The Flintstones in Viva Rock Vegas ve The Safety of Objects filmlerinde de kendisine sadece yan rollerde yer bulabildi.

Kristen Stewart'ın rol aldığı ilk büyük Holywood yapımı film, 2002 yılında vizyona giren Panic Room oldu. Se7en, The Game ve Fight Club gibi efsanevi filmlerin yönetmeni David Fincher'ın imzasını taşıyan Panic Room'da canlandırdığı diyabet hastası Sarah karakteri eleştirmenlerden olumlu notlar aldı ve de genç oyuncunun şöhrete giden yolu böylece açıldı.

Stewart, Panic Room'un ardından benzer bir gerilim filminde, Cold Creek Manor'da rol aldı; fakat filmin gişe başarısı tam bir hayal kırıklığı oldu. Genç oyuncunun 2004 yılında rol aldığı Speak ve 2005 yılında rol aldığı Zathura, kariyerinin ilk dönemlerindeki diğer başarılı filmleri oldu.

Kristen Stewart, Stephenie Meyer'ın aynı adı taşıyan çoksatan romanından uyarlanan The Twilight Saga (Alacakaranlık Efsanesi) adlı film serisindeki Bella Swan karakteri ile dünya çapında üne kavuştu. Serinin ilk filmi olan ve 2008 yılında vizyona giren Twilight, 37 milyon dolarlık bütçesine karşın 392 milyon dolarlık bir gişe geliri getirerek yılın en çok izlenen filmlerinden birisi oldu. Filmde Stewart'ın rol arkadaşları Robert Pattinson, Billy Burke ve Peter Facinelli'ydi. Genç oyuncuTwilight filmi sayesinde MTV Film Ödülleri, Teen Choice Awards, Screem Awards ve People's Choice Awards ödül törenlerinde toplam sekiz farklı dalda ödül kazandı.

Twilight Serisi'nin ikinci filmi olan The Twilight Saga: New Moon, 2009 yılında vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Chris Weitz'in oturduğu filmde başrolleri Kristen Stewart ve Robert Pattinson'un yanı sıra ilk filmde ufak bir yan rolde bulunan Taylor Lautner paylaşıyordu. New Moon, 50 milyon dolarlık toplam gişe hasılatıyla ilk filmin neredeyse iki katı kadar başarı elde etmeyi başardı. New Moon, Stewart'a aralarında MTV Film Ödülleri ve BAFTA Ödülleri'nin de bulunduğu pek çok ödül kazandırsa da Altın Ahududu ödüllerinde rol arkadaşı Robert Pattinson ile beraber en kötü çift ödülünü almasını da engelleyemedi.

2010 yılında The Runaways ve Welcome to the Rileys'de rol alan Stewart, son olarak Twilight Serisi'nin üçüncü filmi Eclipse'de rol aldı. Eclipse, vizyona girdiği ilk günden en fazla ilk gün gişe hasılatı yapan sinema filmi ünvanını Transformers: Revenge of the Fallen'dan almayı başardı; ayrıca 4.416 sinema salonundan aynı anda gösterime girerek bu alanda da dünya rekorunu kırdı.

Kristen Mayıs 2011'den Mayıs 2012'ye kadar 34.5 milyon dolar kazanarak Forbes Dergi'sinin açıkladığı yılın en çok kazanan kadın oyuncuları listesinde zirveye yerleşti.

2012 yılında Stewart Alacakaranlık efsanesinin son filmi olan Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 de rol aldı. Bunun yanı sıra Pamuk Prenses masalının epik uyarlaması olan Pamuk Prenses ve Avcı da Pamuk Prenses olarak karşımıza çıkan Stewart, baş rolü Charlize Theron ile paylaştı. Stewart ayrıca 2012 yılında Walter Salles'ın yönettiği On the Road ile Cannes Film Festivaline katıldı. Jack Kerouac'un yazdığı ve Beat Kuşağı akımının öncüsü olan Yolda adlı kitaptan uyarlanan filmde Kristen, Marylou adlı karakteri canlandırdı. Kristen, kitabı çocukken okuduğunu ve Marylou'yu o zamanlardan beri canlandırmak istediğini belirtti.Kristen ilk olarak 'Speak(Konuş Benimle)' filmini çekerken tanıştığı rol arkadaşı Michael Angarano ile üç sene süren bir ilişki yaşamıştır. Sevgilisi hakkında 'ciddi' olduğunu 'Twilight(Alacakaranlık)' çekimlerinde tanıştığı Robert Pattinson ile gündemden düşmeyen aşk dedikodularıyla uzun süre mücadele etmiştir. 2008 yılında Michael'dan ayrılmış ve "Mesafeler yüzünden ayrıldık" demiştir. Birçok kez medya tarafından Robert Pattinson ile yakalanan Stewart medyanın "Robert Pattinson yüzünden mi Michael'dan ayrıldınız?" sorularına kayıtsız kalmıştır. Ancak çift nihayet 2012 tarihinde röportajlarında ilişkilerini dile getirerek ve son olarak Mayıs ayında katıldıkları Cannes Film Festivalin'de medya karşısına el ele çıkarak ilişkilerini resmi bir şekilde onaylamışlardır.