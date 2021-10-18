Pamuk tarlası 18 yaşındaki işçiye mezar oldu! Nizamettin Alkan feci şekilde hayatını kaybetti!

Şanlıurfa ilinde korkunç bir ölüme şahitlik edildi. 18 yaşında olduğu bilinen Nizamettin Alkan ismindeki genç işçi, çalıştığı pamuk tarlasında hayatını kaybetti. Şanlurfa'nın Harran ilçesinde yer alan Parapara Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; tarlada çalışan 18 yaşındaki Nizamettin Alkan, kamyona yükleme yaparken pamuk balyasının altında kalarak ağır yaralandı, olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesiyle genç işçi hastaneye kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Yükleme sırasında ağır biçimde yaralanan Nizamettin Alkan, sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan genç daha fazla yaşam mücadelesini sürdüremeyerek hayatını kaybetti.

18 yaşındaki gencin yakınları büyük üzüntü yaşarken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.