Pamuk Toplama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pamuk Toplama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Pamuk Toplama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Pamuk Toplama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pamuk Toplama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pamuk Toplama Makinesi Operatörü Tanımı;

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Pamuk Toplama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Pamuk Toplama Makinesi Operatörü Maaşları

Pamuk Toplama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Pamuk Toplama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pamuk Toplama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8341.05

Meslek Adı :

Pamuk Toplama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Tarım Ve Ormancılık Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Pamuk Toplama Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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