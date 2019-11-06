Pamukkale ayvası dünya pazarında

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bu yıl 20 bin ton rekolte beklenen ayvada, 2'nci hasat dönemi sürüyor. Çiftçileri ziyaret eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin ayvasıyla da adını dünyaya duyurduğunu, üretilen ayvanın yüzde 70'inin ihraç edildiğini belirterek, "İlçemizde yetişen ve ihraç edilen ürünlerin coğrafi işaret alarak, Pamukkale ile özdeşleşmesi gerekir" dedi.

Denizli'de 10 bin dekar alanda yapılan ayva üretiminin büyük bölümü, Pamukkale ilçesinin Irlıganlı bölgesinde gerçekleşiyor. Bu yıl 20 bin ton rekolte beklenen ayvada, ekim ayında başlayan hasat döneminin 2'nci bölümü devam ediyor. Üretimi yapılan ayvaların yüzde 70'i başta AB ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, hasat çalışmalarına devam eden çiftçileri tarlalarında ziyaret etti. Ayva toplayan işçilerle sohbet eden Örki, eline eldiven giyerek ayva hasadı yaptı. Pamukkale denince akla ilk gelenin travertenler olduğunu ifade eden Başkan Örki, ancak tarımsal ürünler konusunda da ilçenin adını dünyaya duyurması gerektiğini söyledi. Pamukkale'nin ayva üretiminde önemli bir merkez konumunda olduğunu kaydeden Örki, "Biz yerel yöneticiler olarak gereken ne varsa yapıyoruz. Önemli olan, bu ürünlerin coğrafi işaretle nerede yetiştiğinin tüketiciye iletilmesi. Biz ilçe sınırları içinde yetişen ürünlerin tanıtımı noktasında çalışma yapmaya hazırız. Bu konuda üretici olan mahallelerimize destekler veriyoruz. Amacımız Pamukkale'nin adının travertenlerle birlikte, bu tür ürünlerle de duyurulması. Bu sayede ilçemizin geliri artacak, insanları daha da mutlu olacak. Hasadın bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Ayva üreticisi Huriye Çelik ise bu yılki rekolteden memnun olduklarını söyledi. Çelik, "Ayva her şekliyle tüketilebiliyor. Meyve olarak yenildiği gibi reçel, hoşaf, kışın tüketmek üzere şişelere katılabiliyor. Közde pişirerek de yenilebilen ayva mahallemizden tüm dünyaya gönderiliyor. Ayva sayesinde birçok kişi iş imkanı buluyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA