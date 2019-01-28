Pamukkale Belediyesi çalışanlarına iş güvenliği eğitimi verildi

Pamukkale Belediyesi'nde, yaklaşık 500 çalışana iş sağlığı ve güvenliği eğitimi kursu düzenlendi. Kursu başarıyla tamamlayan çalışanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Pamukkale Belediyesi çatısı altında hizmet veren Pamukkale Personel A.Ş. çalışanlarına Bereket Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu eğitim verildi. Aralık ayı içinde yapılan eğitimlerde yaklaşık 500 kişiye başta çalışma mevzuatları, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçları hakkında bilgiler verildi. Sağlık konuları başlığında meslek hastalıkları sebepleri, hastalıktan korunma yöntemleri, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım, tütün ürünlerinin zararları ile teknik konular çalışanlara eğitimde detaylı olarak anlatıldı. 8 saat süren eğitim sonunda sertifika almaya halk kazanan işçilere Pamuk Kafe'de düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, törende yaptığı konuşmada kurulduğu günden bu yana hep birlikte Pamukkaleli vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade ederek, "Sizlerin emekleriyle çok güzel eserler ortaya çıktı. Siz bu belediye için çalışırken sizlerin iş sağlığınız ve güvenliğiniz bizim için çok önemliydi. Bu konuda Pamukkale Personel A.Ş'de görev yapan arkadaşlarımıza 8 saat süren eğitimler vererek iş güvenliği konusunda bilinçlenilmesini sağladık. Sağlık en önemli kazancımız. Sağlığımızı çalışırken de korumak ve sizlere sağlıklı ortamlar oluşturarak Pamukkaleli vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanızı sağladık. Biz hep birlikte her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu eğitimler çerçevesinde çok tehlikeli iş grubunda 43, tehlikeli grupta 252, az tehlikeli grupta 160 ve diğer gruplarda da 50 olmak üzere toplam 465 çalışanımız sertifika almaya hak kazandı. Bence hepiniz çok değerlisiniz. Bu değerinizi Pamukkale Belediyesi çalışanı olarak halka hizmet adına yaptığınız çalışmalarla gösterdiniz. Bir kez daha hepinizi kutluyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Gürlesin, tüm çalışma arkadaşlarına sertifikalarını bizzat kendisi takdim etti.

Kaynak: İHA