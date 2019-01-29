Pamukkale Belediyesi personeli artık yaralanmalara anında müdahale edecek

Pamukkale Belediyesi, çalışanlarına yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi.

Pamukkale Belediyesi ve Türk Kızılay Derneği Denizli Şubesi işbirliği ile yapılan "Temel İlk Yardım Eğitimi'ni başarıyla tamamlayanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Pamuk Kafe'de düzenlenen sertifika törenine Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Türk Kızılay Derneği Denizli Şube Başkanı Erdal Otçu ve eğitime katılan şoför olarak görev yapan belediye personeli katıldı. Pamukkale Belediyesi personeline Türk Kızılay Derneği Denizli Şubesi ilk yardım eğitmenleri tarafından ilk yardım temel uygulamaları, temel yaşam desteği, hava yolu tıkanıklığı, kanamalar ve çeşitleri, vücuda yabancı cisim batması, yanık sıcak çarpması, donma, kırık, çıkık, burkulma, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları, sokmaları, boğulmalar ve hasta, yaralı taşıma teknikleri gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi. 2 gün boyunca 16 saat süren eğitimler sonunda, İl Sağlık Müdürlüğü'nce eğitim sonu değerlendirme sınavında başarılı personel sertifika almaya hak kazandı.

Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi sertifika töreninde konuşan Türk Kızılay Derneği Denizli Şube Başkanı Erdal Otçu, Kızılay'ın ilgi alanının oldukça geniş olduğunu ifade ederek, yaptığı hizmetlerden bir tanesinin de uluslararası geçerliliği olan ilkyardım eğitimi vermek olduğunu belirtti. Otçu, iş kodlarına göre değişik oranlarda işyerlerinin iş kanuna göre ilk yardım eğitimi almasının mecburi olduğunu belirterek, "Pamukkale Belediyemizde çalışan arkadaşlarımız ilk yardım eğitimini Kızılay Denizli Şubesi'nden almayı tercih ettiler. Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Gürlesin'e bu tercihlerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu bir iyilik hareketi. Kendilerinin destekleri sadece bu konuda değil birçok konuda Kızılay'a destekleri oldu. Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi çalışmasında ilk etapta 24 belediye personelimiz sertifika almaya hak kazandı" dedi.

"İlk müdahale her zaman hayati önem taşır"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise ilk yardımın önemli olduğunu ifade ederek, "Başta kendimiz için, ummadığımız anda karşımızda çıkan kazalarda ilk müdahale her zaman hayati önem taşır. Bu bilinçle de Pamukkale Belediyesi olarak 68 mahallemize hizmet verirken şoför arkadaşlarımız sürekli hareket halinde olmasından dolayı ilk yardım eğitiminde önceliği onlara verdik" dedi. Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi'nin sadece şoför hizmeti veren personele değil tüm belediye personelini kapsayan bir eğitim olduğunu, belediyenin farklı birimlerinde çalışan personele yönelik eğitimlerin devam ettiğini belirtti. "Bu çalışmamız insana verilen bir değerdir" diyen Başkan Gürlesin, "İhtiyaç olmasa bile biz bazı şeylere hazırlıklı olmalıyız. Bu anlamda belediye personelimizin buna hazırlıklı olması için Kızılay'ın tecrübelerinden faydalanmak istedik. Sertifikanın uluslararası boyutunun da olması çalışmamızı çok daha fazla önemli hale getiriyor" diye konuştu.

Pamukkale Belediyesi'nin Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi'ne katılarak sertifika almaya hak kazanan personeller böyle bir konuda düzenlenen eğitim için Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin" teşekkür ettiler. Galip Gezer, "Biz iş gereği Cankurtaran Mahallemiz ile Gözler Mahallemiz arasından sürekli hareket halinde çalışan kişileriz. Herhangi bir olayda, kazada hem kendi hayatımız için hem de vatandaşların hayatı için ilk müdahaleyi yapabileceğimiz güzel bir eğitim oldu. Sağ olsun Hüseyin Başkanımız bize yardımcı oldu bu konuda. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Koray Şimşek ise bu uygulamanın diğer belediyelere de örnek olmasını temenni ederek, "Biz Pamukkale Belediyesi'nde çalışan şoförler olarak 68 mahallede hizmet veriyoruz. Bu arada trafik kazasına, kalp krizi geçiren bir vatandaş ya da kendi personelimizden birinin rahatsızlığına şahit oluyoruz. Bu noktada birinin hayatına dokunarak, onu tekrar hayata döndürerek, ailesine sevdiklerine kazandırmak çok güzel bir duygu. Bize bu olanağı sunan Pamukkale Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu uygulamanın diğer belediyelere de örnek olmasını arzu ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA