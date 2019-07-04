Pamukkale Belediyesi yabancı dil öğretiyor

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından yaz tatilini verimli geçirmek isteyen ve kendilerini geliştirmek isteyen vatandaşlara yönelik açtığı İngilizce-Almanca kursları devam ediyor.

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte, tatilde kendini geliştirmek isteyen 15-45 yaş arası vatandaşlara fırsat sunmak isteyen Pamukkale Belediyesi, "Yaz Dönemi Yabancı Dil Kursu" başlığı altında farklı iki yabancı dil kursu açtı. Pamukkale Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği İngilizce ve Almanca kurslarına, genç ve yetişkin gruplarında toplamda 170 kursiyer katılıyor. İngilizce ve Almanca'da gündüz 15-25 yaş gençler eğitim alırken, akşam da 25-45 yaş grubundaki vatandaşlara İngilizce kursu veriliyor.

"Dil öğrenmek çok önemli"

Kendini her yaşta geliştirmenin önemli olduğunu ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bir lisan bir insan düşüncesiyle yabancı dil öğrenmek günümüzde neredeyse bir mecburiyet. Biz de yaz aylarında vatandaşlarımızın dil öğrenmesi için İngilizce ve Almanca ile ilgili kurs açtık. Kısa sürede kontenjanlar doldu. Halk Eğitim Merkezi'nden gelen uzman hocalar tarafından kursiyerlere dil eğitimi veriliyor. Yabancı Dil Kurslarımızla hem gençlerimiz hem de yetişkin gurubundaki vatandaşlarımız kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Kurs sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek. 2 ay sürecek kurslarımıza ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA