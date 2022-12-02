Pamukkale Belediyesi, yaptığı her projede engellilere verdiği değeri ortaya koyuyor

Pamukkale Belediyesi, yaptığı her projede engellilere verdiği değeri ortaya koyarken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirdiği farkındalık etkinliği ile de dikkat çekti.

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Pamukkale Belediyesi, yaptığı her projede engellilere verdiği değeri ortaya koyuyor

Denizli'de Pamukkale Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin de bizzat katıldığı etkinlikte, öğrenciler hem görme hem de yürüme engellilerin yaşadıkları zorlukları test etme imkânı buldular.

Pamukkale Belediyesi, yaptığı her projede engellilere verdiği değeri ortaya koyarken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirdiği farkındalık etkinliği ile de dikkat çekti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin de bizzat katıldığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliğinde, engelli bireylerin yaşadığı zorluklar ortaya kondu. AVM'de düzenlenen etkinliğe öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Öğrenciler, görme engelli bireyi anlamak için gözleri bağlanarak bastonla yürümeye çalıştılar. Engelli parkurlarında yürüme engelli bir bireyi anlamak için tekerlekli sandalyeye oturdular, konuşma engelli bireyleri anlamaları için işaret dilinde alfabeyi ve belli kelimeleri öğrendiler. Ayrıca alanda Pamukkale Belediyesinin yaz ve kış dönemlerinde engellilere yönelik açtığı ücretsiz kurslara katılan kursiyerlerin ürettikleri ürünlerin sergilenerek satış yapabildikleri sergi de yer aldı.

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"ZİHİNDEKİ ENGELLERİ AŞMALIYIZ"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Her yıl engelliler gününü engelli vatandaşlarla bir araya gelerek farkındalık oluşturduklarını ifade eden Başkan Örki, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi ülkemizde ve ilçemizde de engelliler günüyle alakalı olarak etkinlikler tertip ediyoruz. Bugünün amacı gerek doğuştan olsun gerek sonradan yaşadığı bir hastalık ya da kaza neticesinde olsun, herhangi bir engelle karşılaşmış olan vatandaşlarımızın hayatlarının zorluklarını daha iyi anlayabilmek. Daha iyi anlayalım ki anladığımız şekilde onlara insanca muamele edelim. Bugünkü hedefimiz burada alışveriş merkezimize gelen binlerce vatandaşımıza dünya engelliler günüyle alakalı olarak bir farkındalığı ortaya koymak" dedi.

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"BEN ONLARIN HER MÜSABAKASINA KATILDIĞIMDA ONLARLA GURUR DUYUYORUM"

Farkındalık gününde engelsiz olduğunu düşünerek hareket edenlerin bu konuda daha hassas olması gerektiğini belirten Başkan Örki, "Engelli çocuklara sahip olup da onların hayatını kolaylaştırmak için çırpınan, gayret eden bütün ebeveynlere, bunun yanında kendisi engelli olup da evlatlar yetiştiren o değerli ailelere de teşekkür ediyorum. Biz şuanda dünyanın en müreffeh ülkeleri arasında yerimizi almış durumdayız. Bunda sadece sağlıklı durumda olan vatandaşların emeği değil, ciddi sayıda engelli bireyin istihdama katkı vermesi, üretime, fikre, bilime katkı vermesi de söz konusudur. Pamukkale belediyesine de baktığımızda çok şükür bizim engelliler konusunda, atmış olduğumuz adımlar çok ciddi farklılıklar, farkındalıklar oluşturdu. Şuanda spor kulübümüzün içerisinde 4 farklı branşta engellilerimize destek oluyoruz. Onlar ne yapıyor, onlarda muhteşem başarılara imza atarak göğsümüzü kabartıyorlar. Ben onların her müsabakasına katıldığımda onlarla gurur duyuyorum. Dünyanın her tarafında özellikle spor, bilim, sanat gibi konularda başarılı olan bireylerin örnek olarak sunulması gerektiğini düşünüyorum. Bizlerde Pamukkale Belediyesi olarak bu günlere başarılı bir şekilde geldiysek bunda engelli olan personellerimizin de çok ciddi katkıları oldu. Bu vesileyle Dünya Engelliler Günü'nde, farkındalık gününde engelsizim diye dolaşan bizlerin bu konuda daha hassas olması gerektiğini ifade ediyorum" diye konuştu.

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