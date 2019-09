Pamukkale Belediyesi yılarlın yol sorununu çözdü

Denizli'nin Pamukkale Belediyesi, Kurtluca Mahallesi'nde yıllardır büyük bir sorun olan arazi yolları sorununu çözüme kavuşturdu. Çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale ilçesi olarak sadece turizmde değil hayvancılıkta ve tarımda da iddialıyız" dedi.

Pamukkale ilçesinde yaşayan 345 bine yakın vatandaşa hizmet götürmek için mesai kavramı olmaksızın çalışan Pamukkale Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinde yaşayan tarımla uğraşan vatandaşların asırlık sorunlarını çözmeye devam ediyor. Pamukkale ilçesi coğrafi yapısı gereği dağlık bölgelerde birçok mahalleye sahip. Kırsal kesimlerden biri olan Kurtluca Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, coğrafi yapısı gereği arazilerine gidiş gelişlerde yıllardır zorluk yaşıyor, bu sorunun çözümü içinde yıllardır bekliyorlardı. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Kurtluca Mahallesi'nde yeni arazi yolları açıldı, mevcut yolda genişletilme ve yükseltme çalışması yapıldı. Öncesinde engebeli ve bozuk olan arazi yolu, Pamukkale Belediyesi'nin hummalı çalışmaları sonrasında araç geçişine güvenli ve konforlu hale getirildi. Neredeyse tamamı çiftçilikle uğraşan Kurtluca Mahallesi sakinlerinin kullandığı arazi yolu, yapılan çalışmalar sonrası sağlıklı bir araç trafiğini sağlamasının yanı sıra, yakıttan da önemli bir tasarruf sağlayacak.

"Pamukkale ilçemiz gerçekten çok zengin"

Pamukkale ilçesinin turizmden, tarıma, hayvancılıktan, sanayiye, sağlık turizminden, kültüre kadar birçok özelliği bulunan çok özel bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Örki, "İlçemizi her yönüyle,gün gün artarak devam eden bir değer haline getireceğiz" dedi. Pamukkale'de yaşayan her bir vatandaşın sorununa çözüm bularak, mutluluklarına ortak olacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale Belediyesi, olarak her zaman öncelikli amacımız, imkânlarımızın el verdiği son noktaya kadar vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, önündeki engelleri kaldırmak ve mutlu olmalarını sağlamaktır. Bu düşünceyle hareket ediyor ve her yeni gün de, vatandaşlarımıza nasıl daha iyi hizmet ederiz diye düşünüyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi, Pamukkale ilçemiz gerçekten çok zengin bir ilçe. İlçemizde turizmden hayvancılığa, tarımdan, sanayiye, sağlık turizmine kadar birçok farklı alanda üretim ve ekonomik faaliyet icra ediliyor. Özellikle tarım konusunda oldukça iyi bir durumdayız. İlçemizde emektar çiftçilerimizin ürettiği kekik, lavanta ve nar Dünya'nın dört bir yanına ihraç ediliyor. Pamukkale ilçesi olarak sadece turizmde değil, tarımda ve hayvancılıkta da iddialıyız. İlçemizde turizmin daha da gelişmesi için birçok projeyi hayata geçirirken, tarım ve hayvancılığın gelişimine önem veriyoruz. Üretken, çalışkan ve emektar çiftçilerimiz için ne yapsak azdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA