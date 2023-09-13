Pamukkale Belediyesi’nin eğitim yardımı başvurularında son 2 gün

Pamukkale Belediyesinin 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ortaokul ve lise öğrencilerine vereceği eğitim yardımı başvuruları 15 Eylül 2023 Cuma günü sona eriyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Pamukkale Belediyesi’nin eğitim yardımı başvurularında son 2 gün

Pamukkale Belediyesinin 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ortaokul ve lise öğrencilerine vereceği eğitim yardımı başvuruları 15 Eylül 2023 Cuma günü sona eriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "2 bin 500 öğrencimize yapacağımız eğitim yardımı başvurularımızın süresi bitmek üzere. Vatandaşlarımızın son başvuru tarihini kaçırmamalarını istiyoruz" dedi.

Türkiye'de eğitim alanında önemli başarılara ve projelere imza atan belediyeler arasında olan Pamukkale Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere eğitim yardımı yapıyor. Pamukkale Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda ihtiyaç sahibi 2 bin 500 öğrenciye 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 8 ay boyunca eğitim yardımı yapılacak. Pamukkale ilçe sınırları içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi, devlet okullarında okuyan başarılı öğrencilere verilecek olan eğitim yardımı başvuruları 15 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı. Başvuruların 15 Eylül 2023 tarihinde sona ereceğini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Eğitim alanındaki en önemli desteğimiz öğrencilerimize 8 ay boyunca yaptığımız eğitim yardımı oluyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren eğitime büyük önem verdik. Eğitim alanında geleceğe yönelik ilçemiz sınırları içerisinde 3 okul yaparak eğitim camiasına kazandırdık. Bununla birlikte ilçemizdeki tüm okullarımıza ihtiyaçları doğrultusunda desteklerimizi aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Ağustos ayı meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda bu yıl 2 bin 500 öğrencimize yapacağımız yardım miktarını 100'de yüz zam yaparak 500 TL'ye çıkardık. Çocuklarımızı önemsiyor ve onların eğitimlerine desteklerimizi de sürdürüyoruz. Biliyoruz ki çocuklarımız geleceğimiz. Eğitim yardımı başvurularımız belediyemizin web sitesinden 15 Ağustos'ta başladı ve 15 Eylül tarihinde sona erecek. İstenilen evraklar ve inceleme sonunda en çok ihtiyacı olan öğrencilerimiz eğitim yardımı almaya hak kazanacak. Vatandaşlarımızın son başvuru tarihini kaçırmamalarını istiyoruz. Başvuru süresinin ardından, gerekli incelemelerin ardından eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerimizi ivedilikle açıklayacağız. Eğitim yardımımız şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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