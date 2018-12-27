Pamukkale Belediyespor devreyi tamamlıyor

Denzili, Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonunun ilk devresini sahasındaki İzmir Karşıyaka maçıyla tamamlayacak. Mavi-beyazlı takım rakibini 30 Aralık Pazar günü saat 14.00'de Hasan Güngör Spor Salonu'nda konuk edecek.

Pamukkale Belediyesi'nin 2015 yılında kurduğu Pamukkale Spor Kulübü'nün ilk branşı olan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 2018-2019 sezonunda da Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi'nde Denizli'yi temsil ediyor. Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, geride kalan 5 haftada oynadığı maçların dördünü kazanırken, sadece bir maçı mağlup tamamladı. Topladığı 9 puanla averajla üçüncü sırada yer alan mavi-beyazlı takım hafta sonunda hem 2018 yılının hem de 2018-2019 sezonunu ilk devresinin son maçını oynayacak. 30 Aralık Pazar günü Hasan Güngör Spor Salonu'nda saat 14.00'de yapılacak olan maçta Pamukkale Belediyespor'un rakibi İzmir Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü olacak. Ligin yeni takımı olan İzmir temsilcisi ile ilk kez karşılaşacak olan mavi-beyazlı takım rakibini yenerek 2018 yılını galibiyet ile tamamlamak istiyor.

"Takımımız bu sezon iyi sonuçlar alarak bizleri gururlandırdı"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, engellilerin spor yapmasına olanak sağlamak amacıyla 4 sezondur varlığını sürdüren tekerlekli sandalye basketbol takımının Denizli'yi temsil ettiğini ifade ederek, "Takımımız bu sezon iyi sonuçlar alarak bizleri gururlandırdı. Pazar günü İzmir Karşıyaka ile oynanacak olan maça tüm Denizli halkını davet ediyorum. Başarı için hiçbir şeyin engel olmadığını gösteren sporcularımıza tribünden destek verilmesi onların moralini daha da yükseltecektir. Biz takımımızın her zaman yanındayız. Bu maçla devre sona erecek. İkinci yarı maçları ise Şubat ayında başlayacak. 2018 yılının son iç saha maçında Denizlili sporseverlerle bir arada olmayı umuyorum. Takımımıza da şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA